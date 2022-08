Serie D: al Trestina il giovane difensore Bologna

Altro colpo di mercato per il Trestina. La società bianconera ha ufficializzato l'arrivo dal Gubbio del giovane difensore classe 2004 Giacomo Bologna, ex Carpi. L'esterno difensivo si è messo subito a disposizione di mister Marmorini.

"Battendo la concorrenza di molte altre società interessate al ragazzo - si legge nella nota societaria - il Trestina grazie al lavoro del direttore sportivo Sante Podrini, si è aggiudicato le prestazioni dell’esterno sinistro classe 2004 Giacomo Bologna. Giacomo dopo le giovanili nel New Team San Giovanni società campana era stato acquistato dal Carpi a settembre del 2020 ma a causa della mancata iscrizione del club biancorosso alla categoria pro è rientrato in Campania. Sfumata l’occasione Carpi il giovane esterno sinistro ha firmato per il Gubbio ed è stato inserito nella Primavera rossoblù. Nel mese di agosto 2021 è stato anche in prova all’Udinese Calcio. Come già detto il nuovo arrivato in bianconero via Gubbio ricoprirà la fascia sinistra della squadra di Simone Marmorini, posto lasciato vacante da Luca Lorenzini approdato all’Arezzo Calcio. A Giacomo, già a disposizione fin da mercoledì nell’amichevole di Gubbio, un grande benvenuto da parte di tutto l’entourage bianconero".