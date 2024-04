Calcio serie C, Vis Pesaro - Perugia: la diretta della partita

L'aria dei playoff è pronta a farsi sentire, ma non è questo il momento di tirare i remi in barca, almeno fino a questo appuntamento. L'imprevisto ko della Carrarese a Recanati ha nuovamente sparigliato le carte e ora il Perugia si trova a -2 dagli apuani. Arrivare al terzo posto resta un'impresa difficile ma c'è l'obbligo morale di provarci.

La giornata di oggi potrebbe rivelarsi molto importante a tal proposito: la squadra di Calabro ospita alle ore 18 un Rimini determinato a mantenere il piazzamento in zona playoff, mentre i Grifoni saranno in trasfera a Pesaro contro una Vis in chiara difficoltà e scenderanno in campo sapendo già il risultato della diretta rivale. L'impegno è da affrontare con la giusta motivazione in quanto in caso di vittoria sarebbe quarto posto aritmetico con due partite ancora da disputare.

Alessandro Vittorio Formisano lascia a casa il solo Giovanni Giunti e potrebbe affidarsi, diversamente a domenica scorsa, al 3-5-2. A centrocampo Kouan è favorito su Agosti, mentre Vasquez e Ricci si candidano a far coppia davanti.

I pesaresi di Roberto Stellone si schiereranno a specchio con Karlsson e Pucciarelli a comporre il tandem offensivo, anche se è possibile l'inserimento di un trequartista al posto di uno dei 5 della mediana, ovvero lo stesso Pucciarelli alle spalle di Karlsson e Molina qualora venisse deciso di impiegare simultaneamente i tre giocatori.

Perugia Today garantirà la diretta in tempo reale dell'incontro a partire dalle ore 20:45. A seguire commenti ed interviste dalla sala stampa del Benelli.

Le probabili formazioni

VIS PESARO (3-5-2): Neri F.; Rossoni, Zagnoni, Neri G.; Mattioli, Rossetti, Obi, Di Paola, Peixoto; Karlsson, Pucciarelli. A disp. Polverino, Mariani, Ceccacci, Giorgini, Da Pozzo, Foresta, Gulli, Iervolino, Loru, Nina, Pecile, Valdifiori, Mamona, Nicastro, Molina. All. Stellone

PERUGIA (3-5-2): Adamonis; Mezzoni, Angella, Vulikic; Paz, Iannoni, Torrasi, Kouan, Lisi; Vazquez, Ricci. A disp. Abibi, Dell’Orco, Lewis, Viti, Souare, Agosti, Bartolomei, Bezziccheri, Cancellieri, Cudrig, Bozzolan, Matos, Sylla, Seghetti, Polizzi. All. Formisano