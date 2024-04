Calcio serie C, ufficiale lo slittamento dei playoff

Tutto come previsto. L'inizio dei playoff di serie C slitterà ufficialmente di qualche giorno.

L'udienza del ricorso presentato dal Taranto contro i 4 punti di penalizzazione comminati dalla giustizia sportiva a causa di un'irregolarità amministrata è fissata per la fine della settimana e potrebbe almeno in parte riscrivere la classifica del girone C.

Si partirà dunque il 7 maggio con il primo turno, mentre il Perugia, che ha chiuso il campionato al quarto posto, esordirà in quello successivo, ovvero dal giorno 11.

Questo dunque è scaturito dal Consiglio di Lega straordinario indetto per oggi, che dunque ha riscritto il nuovo calendario che riportiamo di seguito:

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno - Gara unica MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024

2° Turno - Gara unica SABATO 11 MAGGIO 2024

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno - Gara di Andata MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024

1° Turno - Gara di Ritorno SABATO 18 MAGGIO 2024

2° Turno - Gara di Andata MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024

2° Turno - Gara di Ritorno SABATO 25 MAGGIO 2024

FINAL FOUR

Semifinali - Gara di Andata MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

Semifinali - Gara di Ritorno DOMENICA 2 GIUGNO 2024

Finale - Gara di Andata MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2024

Finale - Gara di Ritorno DOMENICA 9 GIUGNO 2024