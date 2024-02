Calcio serie C, Torres - Perugia: la diretta della partita

41' palla gol per la Torres: Dametto può battere di destro su azione d'angolo, Adamonis ci mette le mani

40' sinistro di Cester dal limite senza alcuna pretesa. Buona però la preparazione al tiro

34' il colpo di testa dell'ivoriano sulla susseguente punizione è troppo centrale

33' Diakite entra in ritardo su Kouan e si prende il giallo

19' su cross di Dell'Orco stacco di Kouan, Garau vola a deviare

18' destro dal limite di Scotto, palla che si abbassa improvvisamente ma termina alta

17' Sylla si destreggia in area ma prova un improbabile esterno che termina abbondantemente al lato

15' Seghetti sfugge alla difesa della Torres e, dopo una fuga di quaranta metri, manda fuori di pochissimo, tradito anche dal terreno. Occasione colossale sprecata dai biancorossi

10' occasione Grifo: su angolo di Lisi Seghetti si avvita ma la palla, che taglia tutta l'area avversaria, si perde sul fondo

7' il portiere può riprendere il suo posto dopo l'intervento dei sanitari. Allarme rientrato

5' Adamonis accusa qualche problema fisico e sembra chiedere il cambio. Situazione da monitorare

4' Iannoni alza la gamba e commette fallo: cartellino giallo

3' Torres aggressiva in avvio: Zecca tenta di approfittare di un malinteso tra la difesa biancorossa ed Adamonis ma il suo pallonetto termina out

Partiti

Ore 13:48 - Manuel Fischnaller, attaccante della Torres, ha accusato un problema muscolare nel riscaldamento e non potrà prendere parte alla gara. Al suo posto Diakite

Le formazioni ufficiali

TORRES (3-4-1-2): Garau; Siniega, Idda, Dametto; Zecca, Cester, Giorico, Zambataro; Mastinu; Fischnaller, Scotto. A disp. Petriccione, Rosi, Pinna, Verducci, Liviero, Masala, Lora, Nunziatini, Ruocco, Diakitè, Goglino. All. Greco

PERUGIA (3-4-1-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Dell’Orco; Paz, Iannoni, Torrasi, Lisi; Kouan; Seghetti, Sylla. A disp. Abibi, Souare, Viti, Cancellieri, Giunti, Polizzi, Ricci, Matos, Cudrig. All. Formisano

Tutto confermato in casa Perugia, con Lisi che parte ancora titolare sulla sinistra e Kouan sulla trequarti. Formisano rilancia la coppia Sylla - Seghetti, con il senegalese regolatmente in campo. Nella Torres Fabriani non è nemmeno in panchina (al suo posto Siniega), mentre Mastinu gioca alle spalle di Fischnaller e Scotto. Inizialmente fuori il grande ex Aleandro Rosi.

Crocevia importante

Il ritorno alla vittoria con la Fermana è già in archivio e per il Perugia arriva l'esame più severo, almeno di quest'ultimo periodo. Il tour de force di metà febbraio si chiude oggi con la trasferta di Sassari. Avversaria quella Torres che ha saputo stupire nelle fasi iniziali del campionato ma che ha perso qualche colpo di troppo nelle ultime giornate. Il valore dei sardi però è indiscusso e nessuno in casa biancorossa deve illudersi che sia tutto facile. Alessandro Vittorio Formisano dal canto suo si è affrettato a definire questa partita "una come le altre", ma la realtà che dal Vanni Sanna passano parecchie delle possibilità di tornare a lottare per il secondo posto. Necessario più che mai tirare fuori i cosiddetti "attributi".

Tre gli indisponibili in casa Torres: il portiere Andrea Zaccagno, ex dell'incontro e squalificato, Nicolò Antonelli e Kalifa Kujabi. Greco può altresì contare sul recupero di Cristian Fabriani, che attenua l'emergenza difensiva; dovrebbe infine giocare Daniele Giorico, perno del centrocampo rossoblù. Il sistema di gioco sarà il 3-4-1-2 con Mastinu a sostegno di Fischnaller e Scotto.

Formisano avrà regolarmente a disposizione Youssoph Cheik Sylla e lo schiererà dal 1' al fianco presumibilmente di Seghetti. In campo anche Christian Kouan squalificato nella giornata precedente al pari dell'attaccante e che giocherà da trequartista in una formazione che per il resto dovrebbe vedere poche novità. Out gli infortunati Andrea Bozzolan, Paolo Bartolomei, Federico Vasquez, Gabriele Angella e Andrea Bozzolan.

Perugia Today garantirà la diretta integrale dell'incontro a partire dalle ore 14 e a seguire commenti ed interviste dei protagonisti dell'incontro.

