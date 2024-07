Calcio serie C, per i tifosi del Perugia è la serata dell'orgoglio e dell'appartenenza

"Arriverà un 20 giugno anche per te". E' l'auspicio dei tifosi del Perugia (o per lo meno la stragrande maggioranza di essi), nonostante sul fronte societario non ci siano ad oggi novità rassicuranti.

Così recitava uno degli striscioni appesi sulla cancellata dell'ingresso agli spogliatoi del Curi, che ricorda la liberazione della città. I supporters, naturalmente, sperano che presto possa accadere anche per la propria squadra del cuore.

Gli Ultras biancorossi, in collaborazione con il Centro di Coordinamento, hanno indetto per stasera un sit in di protesta all'indirizzo dell'attuale gestione: destinatario naturalmente il presidente Santopadre. E la risposta c'è stata: in circa 200 si sono radunati nel piazzale antistante la sede di Pian Di Massiano con il chiaro intento di indurre il patron a passare la mano quanto prima.

Non solo però cori e fumogeni. I tifosi hanno voluto mettere in risalto un concetto fondamentale, ovvero che non diserteranno lo stadio ma che non sottoscriveranno gli abbonamenti. Un modo, semmai ce ne fosse bisogno, di esprimere orgoglio e appartenenza verso questi colori, soprattutto in uno dei momenti più difficili ed incerti della propria storia.

Ora la palla come sempre passa a Santopadre. La sensazione è che non è impossibile che qualcosa possa accadere, ma i tempi sono stretti: il 14 luglio, con il raduno della squadra, verrà dato il via alla nuova stagione e i tempi iniziano a stringere.