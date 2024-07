Calcio serie C, il futuro resta incerto ma intanto il Perugia riparte

La svolta sul piano societario non c'è stata, almeno per il momento, ma c'è una stagione alle porte da preparare ed era sicuramente ora di iniziare a farlo. Attualmente il Perugia è saldamente nelle mani di Massimilano Santopadre ed appare probabile che si possa proseguire su questa strada, anche se la partita per la cessione della società è ancora apertissima.

Nel frattempo occorre pensare al calcio giocato: per l'11 agosto è in programma il primo impegno ufficiale, ovvero il match di Coppa Italia a Latina ed il 25 l'esordio in un campionato che si preannuncia difficilissimo. Designare l'obbiettivo ad oggi è difficile, ma è probabile che almeno all'inizio si debba pensare a non mettersi nei guai.

Si riaprono i cancelli

Intorno alle 16 l'area spogliatoi del Curi ha iniziato ad accogliere giocatori e staff tecnico. Il primo ad arrivare è stato il centrocampista Paolo Bartolomei, seguito poi dal portiere Luca Moro, nell'ultima stagione in prestito a Piacenza, e via via tutti gli altri.

Rispetto alla passata stagione c'è qualche certezza in più: in primo luogo la categoria da disputare, che è inesorabilmente la serie C. Non ci sarà il ballo tra una serie e l'altra, anche se va ricordato che il Perugia avrebbe avuto pieno diritto alla riammissione in serie B. Ma il passato è passato e oggi tornare indietro non ha senso. Infine è stata assicurata la continuità tecnica: in panchina c'è ancora Alessandro Vittorio Formisano, cosa che dal 2019 non accadeva.

Via al lavoro sul campo

Alle 18 in punto i giocatori sono usciti dal cancello retrostante per poi avviarsi in campo. Ad assistere alla seduta, in un clima assolutamente sereno, circa una ventina di spettatori. Presente a bordo campo il ds Jacopo Giugliarelli ma non il presidente Massimiliano Santopadre.

Ricco il programma: attivazione generale, attivazione tecnica, triangolare a tre squadre con sponde, esercitazione a gruppi e lavoro coordinativo, per una durata di circa 90'.

I biancorossi torneranno ad allenarsi domani mattina alle 9.30 (le attenzioni successive verranno riservate alla composizione dei calendari, che inizierà alle 11) così come martedì. Mercoledì sarà giornata di doppio (9:30 e 18). Le porte saranno sempre aperte al pubblico.