Calcio serie C, Pontedera - Perugia: la diretta della partita

Gli infortuni? Alessandro Vittorio Formisano nella conferenza stampa della vigilia è stato chiaro. Nessuna disperazione, solo un'opportunità in più per alcuni giocatori che non si sono potuti vedere molto all'opera fino a questo momento. Malgrado questo l'obbiettivo non cambia: il Perugia, che a suon di vittorie a tratti esaltanti, ha riconquistato la terza posizione ed è fermamente intenzionata a mantenerla, sperando magari che qualcuno davanti rallenti. Il prossimo ostacolo si chiama Pontedera, squadra ostica già all'andata capace di imbrigliare i biancorossi allora allenati da Francesco Baldini: stavolta sarà diverso e fare poker, malgrado la non ottimale condizione di organico, è scopo abbastanza perseguibile.

I granata di Max Canzi non denunciano particolari assenze se non quelle dello squalificato Alessandro Lombardi e dell'infortunato Federico Marrone, e prevedono un solo ballottaggio in difesa tra Gabriele Galvani e Matteo Guidi. Verso il debutto da titolare l'ultimo arrivato Simone Andrea Ganz.

I biancorossi sono falcidiati letteralmente nel reparto difensivo e Formisano potrebbe regalare una bella vetrina a Matteo Viti, classe 2005 da Potenza Picena, già allenato nella primavera, che potrebbe fungere da braccetto di sinistra nei tre di difesa. Mancano Cristian Dell'Orco e Stipe Vulikic, quindi questa potrebbe essere una soluzione probante. A centrocampo sulla sinistra Francesco Lisi va verso una maglia da titolare, mentre Sylla e Seghetti formeranno la coppia titolare d'attacco.

Perugia Today garantirà la diretta in tempo reale dell'incontro a partire dalle 18:30, così come il dopogara con commenti ed interviste.

Le probabili formazioni

PONTEDERA (3-4-2-1): Ciocci; Calvani, Martinelli, Espeche; Perretta, Ignacchiti, Provenzano, Angori; Benedetti, Ianesi; Ganz. A disp. Lewis L., Vivoli, Guidi, Cerretti, Gagliardi, Pretato, Ambrosini, Delpupo, Peli, Salvadori, Selleri. All. Canzi

PERUGIA (3-4-1-2): Adamonis; Lewis, Angella, Viti; Paz, Iannoni, Torrasi, Lisi; Kouan; Sylla, Seghetti. A disp. Furlan, Abibi, Souarè, Morichelli, Mezzoni, Cancellieri, Giunti, Bezziccheri, Agosti, Santoro, Cudrig, Matos, Polizzi. All. Formisano