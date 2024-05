Calcio serie C, ai playoff sarà Perugia - Rimini

Mentre è iniziato nel pomeriggio il ritiro di Cascia il Perugia ha seguito nel corso della serata comodamente in poltrona lo svolgimento del primo turno dei playoff, che proprio in data odierna hanno preso il via.

Ed è stata subito grande sorpresa. La partita sotto la lente di ingrandimento era quella tra Gubbio e Rimini, che si è disputata allo stadio Barbetti e ha visto il successo di misura della squadra di Emanuele Troise per 1-0 grazie al gol di Cernogoi a cinque minuti dal fischio finale.

Grande è stata l'amarezza nel club rossoblù, dato che bastava un pareggio per andare avanti dato il miglior posizionamento al termine della regular season. Il tecnico dei romagnoli nel finale ha optato per uno schieramento super offensivo e grazie anche a questa mossa, dopo aver rischiato in diverse occasioni la capitolazione, è arrivato il premio finale.

Sarà dunque il Rimini a contendere ai Grifoni il passaggio alle fasi nazionali. Si giocherà sabato 11 al Curi probabilmente in orario serale con il medesimo regolamento del turno precedente: la squadra che gioca in casa, in virtù del miglior posizionamento, avrà due risultati su tre al termine dei 90'.

I risultati del girone B

Gubbio-Rimini 0-1

Pescara-Pontedera 2-2

Juventus Next Gen-Arezzo 1-0

Così nel secondo turno

Perugia-Rimini; Pescara-Juventus Next Gen