Calcio, Serie C Playoff: il programma del ritorno del primo turno nazionale

Serie C

Serie C

Dopo il successo per due reti a zero nel match d’andata al 'Barbetti', il Gubbio è ospite dell’Entella nel ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C.

La squadra umbra, vera sorpresa della stagione, cerca il passaggio del turno forte dei due gol di vantaggio, ma i liguri sono avversari molto validi, soprattutto in casa; ci si aspetta una gara equilibrata e di certo i padroni di casa partiranno subito forte per cercare di ribaltare il risultato dell’andata.

Questo il programma completo del ritorno del primo turno nazionale dei playoff, in campo stasera alle 20.30:

Vicenza – Pro Sesto (1 – 2 all’andata)

Pescara – Virtus Verona (2 – 2 all’andata)

Entella – Gubbio (0 – 2 andata)

Foggia – Audace Cerignola (1 – 4 all’andata)

Lecco – Ancona (2 – 2 all’andata)