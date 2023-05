Calcio, Serie C Playoff: definito il primo turno della fase nazionale

Dopo aver superato i due spareggi della fase del girone, il Gubbio si appresta ad affrontare il primo turno della fase nazionale dei playoff: prendono il via le partite ‘calde’ suddivise in andata e ritorno, chi vince il doppio confronto accede al secondo turno della fase nazionale, in programma sabato 27 maggio (andata) e mercoledì 31 maggio (ritorno). Successivamente sono previste semifinali e finali.

I rossoblu affrontano nel primo turno in casa l’Entella giovedì 18 maggio, con ritorno fissato per lunedì 22 a Chiavari; la compagine ligure è reduce da una stagione di lotta al vertice fino all’ultimo, terminata con il secondo posto (terzo per regolamento) in condivisione con il Cesena appena due punti al di sotto della capolista Reggiana, mentre il Gubbio ha stupito tutti centrando un quinto posto meritatissimo e conquistato con risultati prestigiosi e continuità.

Questo il programma completo del primo turno, gare d’andata, della fase nazionale dei playoff; si gioca giovedì 18 maggio alle ore 15:

Ancona – Lecco

Audace Cerignola – Foggia

Gubbio – Entella

Pro Sesto – L.R. Vicenza

Virtus Verona – Pescara