Calcio serie C, per il Perugia la nuova stagione è alle porte ma sul fronte societario tutto sembra fermo

Il 2024/25 del Grifo è pronto ad avere inizio dopo la pausa estiva. Si parte domenica pomeriggio con il raduno in sede e con i primi allenamenti all'antistadio, seguiti dalla partenza per il ritiro a Bagno di Romagna il prossimo 20 luglio. In mezzo lunedì prossimo la presentazione dei calendari di un campionato che si preannuncia insidioso e complicato.

Ma come già illustrato in precedenza il calcio giocato è l'ultimo dei pensieri della stragrande maggioranza della tifoseria biancorossa, che da tempo invoca una svolta societaria. Molteplici sono state le manifestazioni contro l'attuale management, dalle proteste sotto casa di Massimiliano Santopadre a quella più recente davanti alla sede di Pian Di Massiano. Tutte piuttosto pacifiche e civili, occorre sottolineare.

Tutto farebbe però pensare che l'attuale proprietà possa proseguire al timone visti i tempi oramai ristretti, ma in questi casi non c'è assolutamente nulla di scontato. In questa settimana si sono susseguiti incontri con i soggetti interessati, ma la situazione permane interlocutoria. Con degli scenari da tenere d'occhio.

Cosa può accadere

Le prossime settantadue ore potrebbero rivelarsi determinanti per il futuro del club. La prima ipotesi riguarda l'ingresso del Fondo 10 Stadi in società, con Santopadre che resterebbe come socio di minoranza (circa il 20%) per poi farsi gradualmente da parte. Il presidente uscente proseguirebbe nel progetto sportivo in atto e nella gestione dell'Academy e dello sponsor tecnico. Ad oggi appare questa l'ipotesi più praticabile.

La seconda è la cessione dell'intero pacchetto azionario a Claudio Sciurpa e soci. Le parti sono tornate a parlarsi, ma ciò che mancherebbe è l'offerta ritenuta vincolante a causa delle due diligence non ancora completate. Ci sarebbero inoltre da colmare alcune diversità di vedute circa debiti e spese di gestione. Sarebbe questa la soluzione più gradita ai tifosi.

La terza, quella non auspicabile dalla quasi totalità dei supporters, la permanenza al timone di Santopadre ed è lo scenario che appare più probabile. Non si prospetta un compito facile per lui, costretto a cedere alcuni pezzi pregiati (Iannoni in testa, con la Lazio che sarebbe vicina ad acquistarlo) per poi poter rifondare, come l'accordo con il Fisco impone.

Si sta dunque lavorando su più fronti per cercare di garantire la soluzione più idonea al futuro di questa società, ma la strada non appare affatto in discesa. Specie se l'avversario principale si chiama tempo.