Calcio serie C, Perugia - Rimini: la diretta della partita

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Perugia

Chiusa la patentesi del mercato c'è spazio soltanto al calcio giocato. Il Perugia, con l'inizio del girone di ritorno, ha ingranato la marcia giusta, ma è proibito fermarsi. C'è da consolidare, possibilmente migliorare, la terza posizione in classifica e contro il Rimini i biancorossi andranno con decisione a caccia della quinta vittoria consecutiva. Ospite al Curi è il Rimini, rigenerato dalla cura Troise e che spera di approdare ai playoff.

Gli uomini di Formisano recuperano Cristian Dell'Orco e Federico Ricci, quest'ultimo per la panchina, ma la lista degli assenti permane lunga (Francesco Mezzoni è squalificato, mentre Paolo Bartolomei, Andrea Bozzolan, Stipe Vulikic, Ryder Matos e Federico Vasquez affollano ancora l'infermeria). Formazione obbligata, con Francesco Lisi in procinto di spuntarla su Damiano Cancellieri per un posto sulla corsia mancina.

Emanuele Troise, conterraneo di Formisano, ha cambiato faccia ai romagnoli, che però non potranno disporre degli ultimi due acquisti Riccardo Oddi e Gabriele Quacquarelli, entrambi difensori, oltre che dello squalificato centrocampista Marco Garetto. Regolarmente a disposizione invece il difensore Nicola Pietrangeli, che troverà posto al centro della retroguardia riminese. Probabilmente si punterà sul 4-2-3-1 con Lamesta, Sala e Del Carro alle spalle di Morra.

Perugia Today garantirà la diretta in tempo reale dell'incontro a partire dalle 18:30; a seguire commenti ed interviste dalla sala stampa del Curi.

Le probabili formazioni

PERUGIA (3-5-2): Adamonis; Lewis, Angella, Dell’Orco; Paz, Iannoni, Torrasi, Kouan, Lisi; Sylla, Seghetti. A disp. Abibi, Yimga, Viti, Souarè, Cancellieri, Giunti, Agosti, Bezziccheri, Ricci, Polizzi, Cudrig. All. Formisano

RIMINI (4-2-3-1): Colombi; Megelaitis, Pietrangeli, Gigli, Semeraro; Langella, Lepri; Lamesta, Sala, Delcarro; Morra. A disp. Colombo, Marchesi, Gorelli, Malagrida, Ubaldi, Iacoponi, Rosini, Leoncini, Cernigoi, Tofanari. All. Troise