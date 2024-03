Calcio serie C, Perugia - Recanatese, la diretta della partita

Il Perugia torna in campo a caccia del terzo posto in classifica e l'occasione che si presenta stasera è di quelle propizie. I biancorossi scenderanno in campo alle ore 20:45, sapendo già tutti i risultati delle dirette concorrenti. Allora elenchiamoli tutti: oltre al già citato 0-0 tra Pineto e Carrarese vanno menzionati il 4-1 con cui il Pescara è crollato a Sassari contro la Torres ed il 2-2 tra Juventus Next Gen e Gubbio. La parola d'ordine dunque è approfittarne e battere la Recanatese, capace all'andata di creare non pochi problemi.

Sarà una partita pericolosa per i Grifoni, che non dovranno sottovalutare un avversario che si sta riprendendo dopo una lunga serie negativa. Formisano dovrà però gestire alcune situazioni, con alcuni giocatori come Ciccio Lisi che potrebbero giocare in posizioni inedite. Torna anche Christian Kouan dalla squalifica ma dovrebbe accomodarsi in panchina, mentre in difesa appare probabile l'impiego del giovane Mouhamed Souarè al posto di un Angella non ancora al meglio.

I leopardiani di Filippi, subentrato a Pagliari qualche settimana fa, punteranno sul tridente pesante con Carpani e Sbaffo (questi due con alle spalle una lunga esperienza in B con Ascoli e Avellino tra le altre) alle spalle di Melchiorri, grande ex dell'incontro.

Perugia Today garantirà la diretta testuale dell'incontro a partire appunto dalle 20:45 e a seguire commenti ed interviste dalla sala stampa del Curi.

Le probabili formazioni

PERUGIA (3-4-1-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis N., Souarè; Lisi; Torrasi, Iannoni, Cancellieri; Matos; Sylla, Seghetti. A disp. Abibi, Yimga, Angella, Viti, Paz, Bozzolan, Agosti, Giunti, Kouan, Ricci F., Cudrig, Vazquez. All. Formisano

RECANATESE (3-4-2-1): Meli; Shiba, Ferrante, Peretti; Raimo, Fiorini, Raparo, Longobardi; Carpani, Sbaffo; Melchiorri. A disp. Mascolo, Tiberi, Veltri, Pelamatti, Rizzo, Prisco, Morrone, Lipari, Guidobaldi, Mazia, Ferretti, Ahmetaj. All. Filippi