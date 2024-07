Calcio serie C, il Perugia attende il raduno. Ecco da chi si ripartirà

Il calcio giocato è probabilmente l'ultimo dei pensieri della stragrande maggioranza della tifoseria, ma l'inizio della nuova stagione e alle porte ed occorre ragionare in una certa ottica.

Grande è la delusione e lo sconforto nell'ambiente per la mancata svolta societaria. La realtà è che questo scenario potrebbe essere ancora provvisorio: si va avanti con Massimiliano Santopadre al timone, ma alle spalle c'è una cordata in formazione che potrebbe rilevare il pacchetto di maggioranza, con l'attuale presidente che resterebbe come socio di minoranza. Ma non è tutto: sembra che siano ripresi i contatti con Claudio Sciurpa quindi sarebbe corsa a due per l'acquisto del Perugia Calcio.

La sensazione è che nella settimana entrante qualcosa dovrà per forza di cose accadere, in un senso o nell'altro: domenica prossima scatta il raduno è l'organigramma societario dovrà essere definito, oltre ad avere un'idea circa quale squadra si vuole allestire per un'annata che si preannuncia durissima sotto molteplici punti di vista.

Quale mercato attendersi?

In ogni caso, molto probabilmente, l'incombenza di portare avanti le trattative spetterà a Jacopo Giugliarelli che dovrà agire secondo una regola molto chiara: le uscite dovranno essere pari alle entrate e non si potrà sgarrare di un euro.

E' probabile dunque il sacrificio di alcuni giocatori come Edoardo Iannoni, Stipe Vulkic ed Alessandro Seghetti, con quest'ultimo però che potrebbe restare in prestito per un anno.

Non si potrà ripartire solo dai giovani e dunque si sarebbe individuato un nucleo composto dai vari Emanuele Torrasi, Noah Lewis, Federico Vasquez e Youssuph Cheik Sylla. Intorno a loro probabilmente verrà costruita la nuova squadra.

Da attenzionare infine le situazioni relative a Federico Ricci, Cristian Dell'Orco, Ryder Matos, Francesco Lisi e Paolo Bartolomei, giocatori che hanno l'ingaggio più elevato.