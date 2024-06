Calcio serie C, il Perugia fissa il giorno del raduno

Serie C

Serie C Girone B

In attesa di sviluppi sul piano societario (Sciurpa a breve dovrebbe presentare una nuova offerta, superiore alla precedente) il Perugia inizia a muoversi per la prossima stagione, almeno sul piano organizzativo.

E' ufficiale la data del raduno, che corrisponderà a domenica 14 luglio 2024. Dopo i test fisici di rito i giocatori e lo staff svolgeranno alcune sedute di allenamento all'antistadio.

Da stabilire invece giorni e luogo del ritiro, che anche quest'anno potrebbe tenersi a Pieve di Santo Stefano in provincia di Arezzo, ma su questo ancora non ci sono certezze.

La nota della società

"Pronti a ripartire per la stagione 2024/2025. I biancorossi torneranno in sede domenica 14 luglio, giorno del raduno, entro le ore 10:30 e si alleneranno per alcuni giorni all’interno del centro sportivo “P.Rossi”. Successivamente verrà comunicata la data e luogo del ritiro".