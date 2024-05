Calcio serie C, il Perugia prepara i playoff. Seghetti ce la farà?

Terminata la regular season con un quarto posto che non può soddisfare le aspettative della piazza e della società il Perugia si è gettato a capofitto sulla preparazione dei playoff, che per i biancorossi inizieranno l'11 maggio.

Sarà senza dubbio, come definito dal tecnico Alessandro Vittorio Formisano, lo scoglio più duro, dato che si giocherà in gara unica, anche se ci saranno due risultati su tre nell'arco dei 90'. Un impegno da prendere con le molle visto che in passato gli spareggi non hanno mai portato particolarmente bene.

Si andrà avanti a tappe ben delineate: domani i giocatori riposeranno, mentre lunedì si terrà l'ultimo allenamento in città prima della partenza per il ritiro di Cascia, che scatterà da martedì 7 fino all'immediata vigilia della gara.

Le possibili rivali

Il Perugia affronterà una squadra del girone B. Nel lotto sono comprese Rimini, Juventus Next Gen, Arezzo e Pontedera. L'obbiettivo è quello di presentarsi al massimo della condizione in considerazione del fatto che il giorno 11 non saranno consentiti errori.

Le spine di Formisano

Praticamente da inizio settimana due sono i calciatori le cui condizioni sono sotto stretto monitoraggio. Chi sta leggermente peggio è Alessandro Seghetti, che continua a svolgere differenziato (cosa che è accaduta anche questa mattina) e che ad oggi non è certo di poter scendere in campo. Un affaticamento muscolare lo tiene ai box e saranno decisivi i primi giorni della prossima settimana.

Seguita ad essere a riposo anche Gabriele Angella. Il capitano deve gestire anch'egli un problema di natura muscolare, ma in questo caso non sussistono grandi preoccupazioni. Il suo ritorno in gruppo è previsto nel corso del ritiro che si terrà presso la celebre località situata in Valnerina.