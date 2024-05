Calcio serie C, il Perugia ne porta 26 in ritiro a Cascia

Terminato l'allenamento di questo pomeriggio, che ha segnato la ripresa in vista dei playoff (si inizia sabato 11 maggio con il secondo turno in orario quasi certamente serale), il tecnico Alessandro Vittorio Formisano ha stilato la lista dei convocati per il ritiro di Cascia che scatterà domani mattina.

Nei 26 ci sono anche Alessandro Seghetti e Gabriele Angella, che anche oggi si sono allenati a parte ma sui quali c'è ottimismo per un recupero, tant'è che sono attesi in gruppo nella giornata di mercoledì.

Il pullman partirà dunque martedì di buon mattino dalla sede di Pian Di Massiano e raggiungerà la città di Santa Rita, dove è prevista una seduta a porte aperte. Saranno accessibili anche gli allenamenti, doppi, di mercoledì e giovedì, mentre quello della vigilia, ovvero la rifinitura, sarà a porte chiuse. Seguirà il rientro a Perugia.

La lista completa

1 Abibi, 3 Cancellieri, 4 Iannoni, 5 Angella, 6 Vulikic, 7 Paz, 9 Vazquez, 10 Matos, 11 Seghetti, 12 Adamonis, 14 Bezziccheri, 15 Dell’Orco, 16 Bartolomei, 20 Ricci, 21 Cudrig, 23 Lisi, 24 Torrasi, 28 Kouan, 33 Agosti, 44 Lewis, 45 Sylla, 58 Yimga, 71 Bozzolan, 86 Giunti, 91 Souare, 94 Mezzoni.