Calcio serie C, Perugia - Pineto: la diretta della partita

28' Mezzoni su azione d'angolo batte a colpo sicuro, Gambale salva all'altezza della linea di porta

27' Sannipoli mette la palla in rete sull'uscita di Abibi ma era fuorigioco

26' amminito Paz per fallo su Ingrosso. Diffidato salta la Carrarese

21' il gioco riprende, ma la situazione stenta a normalizzarsi

18' partita momentaneamente sospesa per incidenti in curva nord. Siamo all'incredibile. Scene assolutamente da censurare che da qualche partita si ripetono

11' destro di Agosti dal limite bloccato da Tonti

7' svarione della difesa biancorossa, ne approfitta Gambale che, solo davanti ad Abibi, si fa ipnotizzare in uscita dal portiere biancorosso

Partiti

Le formazioni ufficiali

Perugia (3-4-1-2): Abibi; Mezzoni, Lewis, Souarè; Paz, Kouan, Torrasi, Lisi; Agosti; Vazquez, Sylla. A disp. Yimga, Angella, Vulikic, Viti, Cottini, Cudrig, Cancellieri, Bozzolan, Giunti, Bezziccheri, Iannoni, Ricci, Matos, Polizzi, Seghetti. All. Formisano

Pineto (3-5-2): Tonti; Marafini, De Santis, Ingrosso; Baggi, Germinario, Amadio, Lombardi, Sannipoli; Gambale, Chakir. A disp. Mercorelli, Grilli, Della Quercia, Evangelisti, Villa, Manu, Traini, Teraschi, Foglia, Iaccarino, Pellegrino, Njambe. All. Beni

Come previsto Formisano attua il turnover, ma in maniera abbastanza contenuta. In difesa c'é Souarè, con Vulikic che va in panchina. Centrocampo con Kouan che arretra in mediana e Iannoni che resta inizialmente a riposo, mentre Agosti è il trequartista alle spalle di Vasquez, che torna titolare dopo oltre tre mesi, e Sylla. Il Pineto si mette a specchio, con Gambale e Chakir coppia d'attacco.

Niente distrazioni

Il sorpasso in due tappe. Possibilmente già dalla prima. Con questo intento il Perugia si appresta, a sei giorni dal successo contro il Gubbio, a tornare a calcare il terreno di gioco per un match di grande importanza, come del resto sarà sempre così fino alla fine. Al Curi arriva il Pineto, una squadra alla prima esperienza nei campionati professionistici capace di farsi rispettare e di conseguire risultati importanti, specie nel gironre di andata.

I biancorossi non dovranno fare l'errore di pensare già alla Carrarese e di sottovalutare l'impegno odierno: anzi, già oggi si spera di poter mettere il naso avanti agli apuani, chiamati a disputare una difficile partita contro una Spal non ancora certa della permanenza nella terza serie italiana.

Tre gli assenti nella lista dei convocati stilata in mattinata da Formisano, ovvero Cristian Dell'Orco, Paolo Bartolomei e Marius Adamonis (squalificato), mentre tutto ok per Matteo Viti, in dubbio alla vigilia. Il tecnico non terrà conto dei diffidati e proporrà una formazione vicina a quella di domenica scorsa, con qualche modifica come ad esempio Ricci sulla trequarti e Souarè in difesa al posto di un Vulikic presente ma non al meglio.

Gli abruzzesi, scivolati nelle ultime settimane fuori dai playoff, devono fare a meno di bomber Emilio Volpicelli e di Matteo Borsoi. Alla fine Beni potrebbe decidere di mettersi a specchio con Gambale e Chakir coppia d'attacco.

Perugia Today garantirà la diretta in tempo reale dell'incontro. A seguire commenti ed interviste dalla sala stampa del Curi.

