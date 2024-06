Calcio serie C, il Perugia ha perfezionato l'iscrizione al prossimo campionato

Il Perugia, ai nastri di partenza della prossima serie C, ci sarà. Con l'attuale o nuova proprietà ovviamente non è dato saperlo, ma c'era questo fondamentale passo da compiere ed è stato fatto.

Nella giornata odierna sono stare perfezionate le pratiche per l'iscrizione al campionato 2024/25 con la consegna di tutta la competizione necessaria per ottemperare alla scadenza fissata per domani 4 giugno. Va comunque sottolineato che la società in tale ottica si era già mossa con largo anticipo avendo già nei giorni scorsi presentato gran parte di ciò che serviva, dimostrandosi dunque ligia al dovere.

La palla ora passa alla Covisoc, che dovrà decidere se la domanda è valida o meno (come accade ogni anno), ma in questo caso non dovrebbero esserci problemi. La risposta giungerà a tutti i club interessati nel corso delle prossime settimane.

Quella dell'iscrizione è soltanto la prima tappa di un mese di giugno che si preannuncia intensissimo: nell'ordine si tratteranno la questione omologa, riscatti giocatori ed eventuale cessione del club.