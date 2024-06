Calcio serie C, per il Perugia c'è il parere favorevole della Covisoc

Le ultime ore sono state quelle del pronunciamento della Covisoc circa le domande di iscrizione presentate dalle 60 società che aspiravano a partecipare alla serie C 2024/25.

Ebbene, il Perugia è apposto e sarà regolarmente ai nastri di partenza del prossimo campionato. I dubbi, semmai ci fossero stati, sono stati dissipati dato che la documentazione presentata è stata ritenuta valida.

Piaccia o non piaccia - occorre ribadire - quella dell'iscrizione effettuata dal Grifo è una notizia visto quanto accaduto leggermente più ad est. L'Ancona è l'unica delle società escluse e sarà dunque inevitabile la ripartenza dai dilettanti. Il suo posto probabilmente sarà preso dal Milan Under 23 che giocherà a Solbiate Arno (Varese).

Via al mercato

In attesa di novità sul fronte societario (manca ancora l'omologa del Tribunale prima di compiere qualsiasi passo ma appare soltanto questione di giorni) la prima questione che verrà affrontata a stretto giro è quella dei riscatti.

Due sono i giocatori interessati, ovvero Simone Santoro ed Edoardo Iannoni. Se sul primo, che ha giocato la seconda parte di stagione a Modena, non sembrano esserci dubbi (il giocatore siciliano resterà quasi certamente in Emilia data anche la differenza di categoria), qualche possibilità in più sembra esserci per il secondo, che verrebbe riscattato dai biancorossi per poi essere eventualmente controriscattato dalla Salernitana.

Ce ne poi un terzo che potrebbe essere avversario del Grifo in considerazione del fatto che entrambe le squadre dovrebbero essere inserite nel medesimo girone. Si tratta di Andrea Bozzolan, che dovrebbe far ritorno al Milan per poi essere inserito nella rosa della neonata under 23.