Perugia, Santopadre rigetta l'offerta di TimeNova

Niente da fare per TimeNova Holding S.A.. Salvo rilanci di Sciurpa e soci il Perugia Calcio rimarrà ancora nelle mani di Massimiliano Santopadre: nella giornata di ieri la società lussemburghese che nelle settimane passate aveva manifestato interesse nei confronti della società, aveva presentato un'offerta pari ad 8 milioni, ma nella mattinata odierna ha ricevuto un no secco da parte dell'attuale proprietario.

Cosa abbia spinto Santopadre a rifiutare non è dato saperlo. Due sono le possibilità: in primo luogo che i soggetti interessati non siano effettivamente in possesso delle garanzie richieste, e in secondo che il presidente non abbia la reale intenzione di vendere. Il dubbio tuttavia resterà fino a quando la situazione non verrà del tutto chiarita.

Intanto si corre verso il raduno, previsto per domenica 14 luglio. Bisognerà vedere se Sciurpa, dopo il durissimo comunicato di qualche giorno fa che però non ha chiuso definitivamente le porte, si rifarà sotto. La cosa a oggi non appare affatto probabile visto che sembra che tra le parti ci sia del gelo, ma i colpi di scena sono sempre possibili.

La nota di TimeNova

Così il gruppo lussemburghese rende nota e motiva l'interruzione di ogni forma di contrattazione con una nota a firma dell'avvocato Antonio Di Tommaso:

"TimeNova Holding S.A., comunica che nella giornata odierna è stata ricevuta la risposta da parte della proprietà del Perugia, la quale ci comunica che la nostra offerta per 8 milioni di euro “non può essere accettata”.

Pertanto, certi di aver fatto una proposta al di sopra del valore di mercato e avendo presentato la nostra massima offerta per un club di serie C, siamo costretti a fare un passo indietro e veicolare le nostre finanze verso realtà diverse".