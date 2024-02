Calcio serie C, Perugia - Juventus Next Gen: la diretta della partita

Il ko di Sassari ha messo di fatto il Perugia spalle al muro. Ospite al Curi sarà la Juventus Next Gen, che al contrario sta trascorrendo un ottimo periodo, con i dieci risultati utili consecutivi che l'hanno catapultata al nono posto, in piena zona playoff. I biancorossi dal canto loro non potranno farsi impressionare da questa striscia positiva imponente e dovrà per forza di cose tornare alla vittoria per non perdere contatto dal terzo posto, attualmente il reale obbiettivo. Non sarà più consentito pertanto rallentare ulteriormente il passo.

Formisano, fuori sia Christian Kouan che Federico Ricci, reinventa Matos trequartista alle spalle di Sylla e Seghetti. Nessuna modifica sostanziale prevista, ma non è da escludere l'impiego del giovane Agosti al posto di Iannoni nei quattro di centrocampo.

Brambilla deve in extremis rinunciare al portiere titolare Giovanni Daffara, convocato in prima squadra, al suo posto gioca Zelezny. Si punterà sul 3-5-2 con Guerra e Anghelè a comporre il tandem offensivo

Perugia Today garantirà la diretta in tempo reale dell'incontro a partire dalle ore 16:15. A seguire commenti ed interviste dalla sala stampa del Curi.

Le probabili formazioni

PERUGIA (3-4-1-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Dell'Orco; Paz, Iannoni, Torrasi, Lisi: Matos; Sylla, Seghetti. A disp.: Abibi, Yimga, Souarè, Cicioni, Viti, Cancellieri, Lickunas, Giunti, Bartolomei, Agosti, Lomangino, Cudrig.

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Zelezny; Stivanello, Muharemovic, Stramaccioni; Perotti, Salifou, Palumbo, Hasa, Turicchia; Guerra, Anghelè. A disp. Scaglia, Fuscaldo, Savona, De Jesus Gomez, Rouhi, Comenencia, Bonetti, Sekulov, Iocolano, Da Graca, Cerri.