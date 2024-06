Calcio serie C, il Perugia nuovamente inserito nel girone B

Serie C

Serie C Girone B

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha deliberato la composizione dei gironi del campionato di Serie C NOW per la stagione sportiva 2024-2025.

Non ci sono sorprese rispetto alla passata stagione: il Perugia anche in questa circostanza è stato inserito nel girone B, ovvero quello di mezzo.

Molti i derby previsti: quello con la Ternana, neo retrocessa dalla B dopo i playout, con il Gubbio e con l'Arezzo.

Non meno sentita sarà la partita contro l'Ascoli, anch'esso protagonista della caduta in terza serie dopo il terzultimo posto conseguito nell'ultimo campionato cadetto.

Infine spicca la presenza di alcune neopromosse come Campobasso, Carpi, Pianese e Legnago Salus, oltre che la formazione under 23 del Milan, denominata precisamente Milan Futuro.

Nella foto che segue il girone per esteso: