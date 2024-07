Calcio serie C, il Perugia ha indetto la campagna abbonamenti ma la reazione dei tifosi è univoca

I tifosi organizzati, nel corso del sit in di protesta dello scorso 5 luglio, erano stati chiari: la squadra avrà il sostegno necessario, ma non verrà sottoscritto alcun abbonamento. Ed in tanti sembrano intenzionati a percorrere questa strada. Malgrado le agevolazioni previste.

Ma andiamo con ordine. Nel pomeriggio di ieri il Perugia ha emesso un comunicato con cui venivano illustrati prezzi e le modalità per accaparrarsi la tesserina per assistere alle partite casalinghe e subito è emerso un fatto all'apparenza importante: che per quasi tutti i settori sarà sufficiente sborsare molto meno denaro (dal 30 al 50%) rispetto alla passata stagione.

Questa iniziativa appare come un chiaro tentativo di contenere il più possibile il calo previsto e scontato di spettatori, che non sono più disposti a tornare allo stadio con questa gestione societaria.

Le agevolazioni principali

Come già spiegato le riduzioni vanno dal 30 al 50% e a beneficiarne possono essere le famiglie, che possono accedere al Curi a condizioni vantaggiosissime. Per la cronaca a partire dal 15 luglio, ovvero lunedì, ci sarà la prelazione per i vecchi abbonati, dal 26 la vendita libera.

I tifosi non ci stanno

Queste agevolazioni però non inteneriscono assolutamente buona parte della tifoseria, che non sottoscriverà l'abbonamento. La protesta si spreca sia nei bar, che per strada che soprattutto sui social.

C'è chi sostiene che si limiterà ad acquistare i biglietti volta per volta, chi invece allo stadio non vi metterà proprio piede per esprimere il dissenso verso la gestione Santopadre.

In poche parole dal punto di vista ambientale si prospetta una stagione durissima, anche più di quella terminata circa un mese e mezzo fa. E la situazione, salvo svolte societaria che appaiono ad oggi complesse, non sembra destinata a migliorare.