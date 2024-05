Calcio serie C, Perugia: Iannoni eletto Miglior Grifone 2023/24

La stagione appena conclusa non ha riservato al Perugia le soddisfazioni attese, ma c'è chi evidentemente ha fatto comunque breccia nel cuore dei tifosi. E' il caso di Edoardo Iannoni, che è stato eletto Miglior Grifone 2023/24.

La storia di questo premio, ideato dal Centro di Coordinamento Perugia Clubs, parte da lontano, ovvero dalla stagione 2000/01, quando ad aggiudicarselo fu Giovanni Tedesco, ed ha una particolarità non certo di secondo piano: quello di essere assegnato proprio dai supporters biancorossi.

La cerimonia è avvenuta questo pomeriggio presso la sede di Stile Gioiello sita in Via Cortonese ed il centrocampista romano, il cui futuro appare alquanto incerto come del resto quello di buona parte della squadra, è apparso emozionato.

"Ci tenevo a ringraziarvi tutti - ha detto Iannoni all'atto di ricevere il premio - Fa tanto piacere visti i miei predecessori e perché è stato assegnato dalla gente. Significa che sono stato apprezzato".

Spazio per un ricordo importante

Le ultime ore per il mondo del giornalismo e per quello biancorosso in genere non sono state facili. Mario Mariano, storico cronista perugino, è venuto a mancare e prima della premiazione Stefano Mortini, presidente del Coordinamento, ha voluto ricordarlo con poche ma significative parole:

"Ci lascerà un grande vuoto. Era una persona mite e affabile con tutti e la sua gentilezza ha fatto sì che fosse amato da tutti. Grazie Mario e condoglianze".