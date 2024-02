Calcio serie C, Perugia - Fermana: la diretta della partita

Le formazioni ufficiali

PERUGIA (3-4-1-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Dell’Orco; Paz, Iannoni, Torrasi, Lisi; Ricci; Matos, Cudrig. A disp. Abibi, Yimga, Souarè, Viti, Ebnoutalib I., Cancellieri, Giunti, Bezziccheri, Agosti, Polizzi, Lomangino, Seghetti. All. Formisano

FERMANA (4-3-3): Furlanetto; Eleuteri, Fort, Santi, Carosso; Gianelli, Niang, Misuraca; Marcandella, Sorrentino, Giovinco. A disp. Borghetto, Mancini, Locanto, Heinz, Bonfigli, Scorza, Petrungaro, Semprini, Petrelli, Condello. All. Protti

Formisano sceglie di far partire Seghetti dalla panchina a causa del lieve attacco febbrile che lo ha colpito. Per il resto tutto conferrmato con Mezzoni nuovamente braccetto di destra con Lewis e Dell'Orco a completare la difesa, Lisi sull'out sinistro di centrocampo e Ricci dietro Cudrig e Matos, che sostituisce appunto Seghetti. Nella Fermana Marcandella, Sorrentino e Giovinco formano il tridente d'attacco.

Urge il ritorno al successo

Nelle ultime due partite il Perugia ha raccolto un punto, ovvero un pareggio contro il Rimini e una sconfitta contro il Sestri Levante. Risultati che hanno riacceso la lotta al terzo posto, ora occupato dalla Carrarese, cliente che ha dimostrato di essere scomodo 'per tutti. C'è dunque l'obbligo categorico di tornare alla vittoria per i biancorossi, per i quali si presenta una buona occasione: questa sera, nel turno infrasettimanale, ci sarà la visita della Fermana ultima della classe e già nettamente battuta all'andata.

Formisano ritrova a tempo pieno Federico Ricci e sta meditando di schierarlo titolare dietro Cudrig e Seghetti, quest'ultimo al rientro dopo un breve attacco febbrile ma in grado di scendere in campo. Potrebbe questa essere una soluzione obbligata in quanto Ryder Matos è tornato da poco e Yossouph Sylla, al pari di Christian Kouan, squalificati. Per altri infortunati di lungo corso come Andrea Bozzolan, Federico Vasquez, Paolo Bartolomei, Stipe Vulikic c'è ancora da attendere. Sto precauzionale infine, in vista Torres, per Gabriele Angella.

Ancora più delicata, se possibile, la situazione della compagine marchigiana. Mister Protti, al quale è stata rinnovata la fiducia, non avrà a disposizione l'ex Daniele Paponi, Ivan De Santis, Francesco Pistolesi (squalificato), Nicola Malaccari, Johnatan Spedalieri, Manuel Giandonato e Tommaso Fontana (questi ultimi infortunati). Rientra dalla squalifica Jonas Heinz, cosìcchè lo stesso tecnico potrebbe optare per il 4-4-2 con Sorrentino e Giovinco davanti.

Perugia Today garantirà la diretta in tempo reale dell'incontro a partire dalle 20:45 e a seguire commenti ed interviste dalla sala stampa del Curi.

Le probabili formazioni

