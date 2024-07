Calcio serie C, il Perugia ne porta 28 in ritiro

Erano attesi i convocati per il ritiro di Bagno di Romagna, che scatterà domani mattina intorno alle 10 con la partenza per la sede e sono puntualmente arrivati.

Sono 28 i giocatori che faranno parte della spedizione: tra questi spicca l'assenza di Damiano Cancellieri. Il sito di Alfredo Pedullà ha reso noto che la trattativa per il trasferimento del laterale sinistro all'Avellino, squadra inserita nel girone C con ambizioni di conquistare la serie B diretta, è in dirittura di arrivo. Il fatto che l'ex Monterosi, che dunque terminerà l'avventura in biancorosso dopo un anno e mezzo di permanenza, non sia stato inserito nella lista non è che la conferma di ciò che presumibilmente avverrà nelle prossime ore.

Sono invece presenti i due nuovi arrivati, ovvero l'attaccante Luca Bacchin, ed il centrocampista offensivo islandese Adam Aegir Palsson, che proprio oggi si è ufficialmente legato con il Grifo fino al termine della stagione.

La lista completa

PORTIERI: Moro, Yimga, Belia

DIFENSORI: Angella, Dell’Orco, Lewis, Vulikic, Viti, Morichelli, Souare

CENTROCAMPISTI: Bartolomei, Iannoni, Torrasi, Lisi, Giunti, Agosti, Lickunas, Palsson, Patrignani, Squarzoni

ATTACCANTI: Matos, Seghetti, Vazquez, Sylla, Ricci, Bacchin, Polizzi, Ronchi