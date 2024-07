Calcio serie C, il Perugia conoscerà il proprio cammino in campionato lunedì prossimo

In attesa di novità sul fronte societario, con le varie trattative per il passaggio di proprietà apertissime, ci si concentra sul campionato che si andrà ad affrontare a partire dalla fine del mese di agosto.

Il Perugia, inserito anche quest'anno nel girone B, conoscerà il suo cammino lunedì 15 luglio: quel giorno verrà stilato il calendario completo che designerà gli impegni che la squadra di Formisano dovrà affrontare in una stagione che si preannuncia assai insidiosa.

Appuntamento alle ore 11 sui canali social della serie C NOW, orario in cui si svolgerà anche l'Assembela di Lega Pro dei presidenti delle sessanta società partecipanti.

La nota ufficiale

"Il calendario completo della Serie C NOW 2024-25 verrà reso noto sui canali social della Serie C NOW il prossimo 15 luglio alle ore 11”, lo ha annunciato il Presidente Matteo Marani nel corso dell’Assemblea di Lega Pro ai presidenti dei sessanta club, dopo aver illustrato i risultati della precedente stagione e, al contempo, le prospettive di quella che è sul punto di iniziare.

Tutto pronto, dunque, per l’inizio della Serie C NOW, che prenderà ufficialmente il via nel weekend del 25 agosto".