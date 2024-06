Calcio serie C, il Perugia attende l'omologa ma l'ambiente continua a surriscaldarsi

Un preambolo è doveroso: piaccia o non piaccia, il fatto che il Perugia abbia inoltrato agli organi competenti regolare domanda di iscrizione, con tutta la necessaria documentazione, fa notizia. Soprattutto per quanto sta accadendo in altre piazze prestigiose.

Il chiaro riferimento è ad Ancona, dove la società dorica appare davvero ad un passo dall'esclusione dal calcio professionistico. E negli ultimi 20 anni sarebbe la terza volta che accade. Il motivo è il mancato versamento di due mensilità ai dipendenti, sufficiente affinchè la domanda stessa, completata in fretta e furia (i bonifici pare siano stati stornati), possa essere respinta.

Ad ogni modo sarà la Covisoc ad emettere i verdetti intorno a martedì visto che le squadre che disputeranno la finale dei playoff, nella fattispecie Carrarese e Vicenza, beneficiano di una settimana in più per espletare le pratiche. Al posto dei marchigiani a subentrare si candida il neonato Milan Under 23 guidato da Daniele Bonera.

Tornando alle faccende biancorosse (umbre ovviamente) si attenderà - come già ribadito in diverse circostanze.- l'omologa del Tribunale di Perugia che dovrebbe giungere nel giro di una settimana e successivamente Massimiliano Santopadre ascolterà eventuali offerte; quella più credibile almeno fino ad oggi è quella di Claudio Sciurpa.

Tifosi, pazienza al limite

C'è chi però nell'ambiente non è disposto ad aspettare ancora a lungo. Diverse sono le manifestazioni di protesta dei tifosi che si sono succedute negli ultimi giorni.

La prima è la contestazione sotto casa di Santopadre a San Mariano di Corciano avvenuta martedì sera, con i supporters che lo hanno invitato ad andarsene;

la seconda è lo striscione del gruppo Brigata comparso nella notte successiva sui cancelli dello stadio Curi che si proponeva analoga finalità;

terza, è se si vuole ancor più clamorosa, è la lettera firmata Ultras Perugia (foto sottostante), diffusa nella mattinata odierna che chiede alle società affiliate al club di Pian Di Massiano in estrema sintesi di cessare ogni forma di collaborazione.

La programmazione va avanti

Il Perugia dal canto suo non può fermarsi e continua a pensare alla prossima stagione. Si attendono novità sulla sede del ritiro, che potrebbe ancora essere Pieve Di Santo Stefano, e le rispettive date.

Pare inoltre che Santopadre e Giugliarelli stiano portanto avanti delle trattative con alcuni giocatori che potrebbero fare il caso del Grifo, assolutamente entro i parametri previsti. Va sottolineato che ciò non pregiudicherebbe eventuali passaggi di proprietà, di cui si tornerà a parlare - va ribadito - dopo che il Tribunale concederà l'omologa.