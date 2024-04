Calcio serie C, Perugia - Arezzo: la diretta della partita

Partiti

Le formazioni ufficiali

PERUGIA (3-4-3): Adamonis; Lewis, Vulikic, Dell’Orco; Mezzoni, Iannoni, Torrasi, Lisi; Ricci, Vazquez, Paz. A disp. Abibi, Angella, Viti, Souare, Cancellieri, Bozzolan, Cudrig, Kouan, Bartolomei, Bezziccheri, Agosti, Matos, Sylla, Seghetti, Polizzi. All. Formisano

AREZZO (4-2-3-1): Trombini; Donati, Risaliti, Lazzarini, Montini; Damiani, Mawuli; Gaddini, Guccione, Settembrini; Gucci. A disp. Ermini, Borra, Renzi, Coccia, Chiosa, Polvani, Bianchi, Foglia, Castiglia, Catanese, Pattarello, Ekuban, Sebastiani. All. Indiani

Nel Grifo torna titolare Dell'Orco in difesa con Lewis e Vulikic; c'è Paz ma nel tridente completato da Vasquez e Ricci. L'Arezzo tiene fede al proposito di schierare tre trequartisti, ovvero Gaddini, Guccione e Settembrini alle spalle di Gucci, un ex.

Un derby da vincere

Dopo tre stagioni torna allo stadio Renato Curi il "Derby dell'Etruria", che vedrà affrontarsi il Perugia e l'Arezzo. Diversi sono gli obbiettivi: mentre i biancorossi devono vincere per sperare in un posto da miglior quarta, gli amaranto cercano i punti per la qualificazione aritmetica ai playoff. Sarà un match in tono minore vista l'assenza dei tifosi ospiti, ma non per questo meno sentito.

Grandi sono gli stimoli nella squadra toscana, che nel capoluogo umbro ha vinto soltanto una volta, ma non deve essere da meno quella allenata da Alessandro Vittorio Formisano, che deve vendicare lo 0-2 patito all'andata e che ha determinato il cambio di allenatore.

I biancorossi devono rinunciare al solo Giovanni Giunti e avranno l'intera rosa a disposizione, Yeferson Paz compreso, che potrebbe addirittura partire dall'inizio. Formisano potrebbe puntare su Ricci e Matos alle spalle di Vasquez.

In casa amaranto anche Indiani può contare praticamente su tutti gli effettivi, con un'unica assenza, quella del difensore Lorenzo Masetti. L'idea è quella di schierare un 4-2-3-1 con Pattarello, Guccione e Gaddini alle spalle di Gucci.

Perugia Today garantirà la diretta in tempo reale dell'incontro a partire dalle 16:30. A seguire commenti ed interviste dalla sala stampa del Curi.

Le probabili formazioni

