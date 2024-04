Calcio serie C, Perugia - Arezzo: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Non ci saranno i tifosi ospiti, almeno per quanto concerne la parte più calda, ma Perugia - Arezzo resta uno degli appuntamenti più attesi. Il "Derby dell'Etruria" è match assai sentito e i biancorossi devono scendere in campo con la ferma intenzione di vendicare, al di là del discorso legato alla classifica, il brutto 2-0 dell'andata che costò la panchina a Francesco Baldini. Domani pomeriggio dunque si giocherà soprattutto per l'orgoglio e per regalare ai tifosi una soddisfazione in una stagione comunque molto difficile.

Vediamo come le due squadre si avvicinano a questo importante appuntamento:

Qui Perugia: out il solo Giunti, Formisano studia una squadra più spregiudicata

Il terzo posto è praticamente sfumato e i biancorossi, che hanno come priorità i playoff, tentano l'assalto alla miglior quarta posizione (attualmente comanda questa speciale classifica la Triestina). L'appuntamento di domani tuttavia è da onorare al massimo e Alessandro Vittorio Formisano può contare sull'intero organico, ad eccezione di Giovanni Giunti, alle prese ancora con i postumi della frattura al polso. Sarà regolarmente a disposizione Yeferson Paz dopo alcuni problemi accusati in settimana.

Di certo non si vedrà una squadra abbottonata come a Pesaro. Una delle opzioni più accreditate è il 3-4-2-1 con Adamonis in porta; Dell'Orco, Lewis e Vulikic in difesa; Mezzoni, Iannoni, Torrasi e Lisi a centrocampo; Matos e Ricci alle spalle di Vasquez.

Qui Arezzo: caccia al punto utile per i playoff. Due i rientri importanti

Gli amaranto, che soltanto una volta hanno vinto al Curi (era il 1984, 0-1 con gol di Traini), credono nell'impresa. Con un pareggio ci sarebbe la matematica certezza di disputare i playoff, di certo un traguardo importante per questa società. Paolo Indiani, ex piuttosto discusso (in entrambe le circostanze, nel 2005 e 2008 approdò a Pian Di Massiano senza nemmeno poi iniziare la stagione), può sorridere in quanto avrà regolarmente a disposizione l'attaccante Emiliano Pattarello e il difensore Lorenzo Polvani.

Si potrebbe ipotizzare un 4-2-3-1 con Trombini in porta; Coccia, Chiosa, Risaliti e Donati in difesa; Mawuli e Damiani in mediana; Pattarello, Guccione e Gaddini sulla trequarti; Gucci unica punta.

Dove vedere la partita in diretta

Perugia - Arezzo sarà visibile a partire dalle ore 16:15 su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).