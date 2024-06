Calcio serie C, niente controriscatto e Iannoni resta al Perugia

Il Perugia nella prossima stagione potrebbe continuare a contare su uno dei giocatori che meglio si è messo in luce. La Salernitana non eserciterà, salvo sorprese dell'ultimo minuto, il diritto di controriscatto (la data di scadenza è quella odierna) e dunque Edoardo Iannoni resta in biancorosso.

Nei giorni scorsi il cantrocampista era stato riscattato dal club campano per una cifra di 400 mila euro, ma quest'ultimo, anche a causa dello stallo in cui si trova, non ha compiuto (o per lo meno non è intenzionato a farlo) la contromossa. Va sottolineato che se i granata avessero voluto riprendersi il giocatore avrebbero dovuto sborsare 900 mila euro, ma al momento le priorità sembrano altre.

Gli scenari futuri

Qualora le cose rimanessero così nell'arco di questa giornata Iannoni seguiterebbe ad essere un Grifone, ma la sua permanenza potrebbe essere lo stesso tutt'altro che certa.

Il primo scenario consiste nel fare di lui un cardine della squadra che verrà, ma il mediano, nel corso della premiazione per il Miglor Grifone del 2023/24, ha chiaramente fatto capire di essere disposto a restare con un progetto vincente.

Da qui nasce il secondo, ovvero quello di metterlo sul mercato e attendere un'offerta congrua per cederlo ad una società magari di serie B. Ma anche in questo caso sono molti i fattori da mettere in conto, specie il futuro societario, per il quale una schiarita è attesa durante la settimana.