Calcio serie C, Iannoni pronto a restare al Perugia: "L'importante è che ci sia un progetto"

In mezzo ad un mare di incertezza c'è però chi vorrebbe tenersi stretto il Perugia, malgrado la Salernitana volesse puntare su di lui nel prossimo campionato di serie B.

E' la confessione di Edoardo Iannoni, sicuramente una delle poche note liete di una stagione difficile, tant'è che le sue prestazioni gli sono valse il premio Miglior Grifone della stagione 2023/24.

Il biennio in maglia biancorossa gli è servito per crescere ed affinare il bagaglio tecnico e potrebbe essere lui uno dei punti fermi su cui edificare il futuro.

Non si fa differenza di categoria, ma di progettualità: ovvero l'allestimento di una squadra in grado di concorrere per il ritorno in serie B evitando di passare dalle forche caudine dei playoff. Cosa, ad oggi, che appare molto difficile per varie ragioni, ma come spesso si dice mai dire mai.

Un premio gradito

Intanto si inizia con dei riconoscimenti personali, sempre graditi: "E' motivo di orgoglio e soddisfazione al termine di una stagione che ha presentato le sue difficoltà. Ho dato tutto per questa squadra, mi spiace non aver terminato nel migliore dei modi come speravamo ma mi porto il ricordo di questo trofeo e penseremo a ripartire più forti di come abbiamo finito".

Futuro indecifrabile

Ma Iannoni nel Grifo che verrà sarà presente? I molti già se lo chiedono, ma il centrocampista romano risponde così: "Non so ancora nulla, dovreste parlarne con il mio procuratore e la società. So che in questo momento sono a metà tra Perugia e Salernitana e ciò che accadrà lo sapremo in estate". E un altro anno in C: "Qui mi sono trovato molto bene e mi farebbe piacere restare, a patto che ci sia un progetto serio da cui ripartire e poter vincere".

Un'analisi del 2023/24

Ma si poteva realmente fare di più? "Sicuramente, perchè il Perugia sia per storia che per tradizione non può stare in C. Il nostro obbiettivo era quello di riportarlo dove merita, non ci siamo risuciti ma abbiamo dato tutto". Nonostante le critiche la vicinanza alla squadra c'è sempre: "Abbiamo sempre sentito l'affetto dei tifosi, anche ad inizio campionato quando le cose non andavano bene. E' chiaro che c'è stato malcontento per prestazioni non all'altezza. Sono state due annate sotto la mia aspettativa ma il calore della gente ci ha spinto a fare sempre meglio".

Un'esperienza comunque importante

Il bagaglio tecnico sarà comunque incrementato: "Questo è poco ma sicuro. Sul piano personale ho imparato tanto in due anni che mi hanno lasciato tanto. Sono cresciuto tanto e penso di essere più maturo per affrontare nuove sfide future". Più nel dettaglio: "Dove sono migliorato maggiormente? Baldini e Formisano mi hanno aiutato a crescere sotto molti aspetti, soprattutto i movimenti, occupazioni degli spazi ed inserimenti. Sono contento, devo molto ad entrambi". Un voto? "Dal punto di vista realizzativo appena sufficiente perchè per quelle che sono le mie caratteristiche chiedo di più da questo. Dovrei fare molti più gol e assist, mi sono svegliato un po' tardi ma mi ritengo complessivamente soddisfatto".

Possibile derby?

Con la retrocessione della Ternana potrebbe ripresentarsi, seppur nella terza serie italiana, la straregionale. Iannoni però rivolge un pensiero a suoi tre ex compagni, ovvero Casasola, Sgarbi e Luperini, che per il secondo anno di fila sono stati protagonisti loro malgrado di questo crudele verdetto: "Non me l'aspettavo e mi dispiace per loro. Tiago lo avevo sentito per telefono e sono molto legato a lui. Credevo che a retrocedere fosse il Bari ma il calcio è strano. Capisco la loro delusione, ci sono passato".