Calcio serie C, Gubbio - Perugia: la diretta della partita

La vittoria con l'Ancona ha ridato morale al Perugia, ora chiamato ad una prova dura ma nello stesso tempo importante. E' il giorno del derby umbro contro il Gubbio e la vittoria della Carrarese nell'anticipo di ieri contro la Juventus Next Gen, buona squadra ma che difetta di continuità, costringe i biancorossi a dover fare risultato per non perdere terreno dagli apuani. Senza poter contare che c'è l'opportunità di poter spedire la stessa formazione rossoblù a distanza di sicurezza.

I padroni di casa arrivano all'appuntamento sulla scorta di un'imbattibilità casalinga che dura da un anno e puntano su un trio pronto a far male come Di Massimo e Desogus alle spalle di Udoh. Braglia denuncia le assenze di Marco Spina, infortunato, e Luca Chierico, squalificato. Mario Mercadante ha recuperato e dovrebbe essere della partita.

Gli ospiti invece devono fare a meno, oltre che dei già noti Cristian Dell'Orco e Paolo Bartolomei, anche di Ryder Matos, non convocato per un problema fisico dell'ultima ora. Formisano dunque può contare quasi sull'intera rosa. I dubbi sono principalmente in attacco, dove l'ex Vasquez, già a bersaglio all'andata, contende una maglia a Seghetti e alla fine potrebbe anche spuntarla. Negli altri reparti invece tutto deciso.

Perugia Today garantirà la diretta dell'incontro a partire dalle 16:15 e a seguire commenti ed interviste dalla sala stampa del Barbetti.

Le probabili formazioni

GUBBIO (4-3-2-1): Vettorel; Corsinelli, Tozzuolo, Signorini, Mercadante; Mercati, Casolari, Bumbu; Di Massimo, Desogus; Udoh. A disp. Greco, Pirrello, Morelli, Guerrini, Dimarco, Calabrese, Brambilla, Rosaia, Gnazale, Mancini, Bernardotto. All. Braglia

PERUGIA (3-5-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Vulikic; Paz, Iannoni, Torrasi, Kouan, Lisi; Sylla, Seghetti. A disp. Abibi, Yimga, Angell, Viti, Souarè, Cancellieri, Bozzolan, Cudrig, Agosti, Giunti, Bezziccheri, Ricci, Polizzi, Vasquez. All. Formisano