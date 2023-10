Calcio, Serie C Girone B: i risultati della settima giornata

Serie C

Serie C Girone B

Si chiude il quadro della settima giornata del Girone B di Serie C e a fare festa sono Perugia e Gubbio, rispettivamente vincenti su Fermana, in trasferta, e Carrarese. Con questi successi, le due umbre si avvicinano alle zone nobili della classifica, dove, naturalmente, Torres e Cesena, in attesa del recupero del Pescara, viaggiano ad un ritmo al momento inarrivabile.

Questo il quadro completo della settima giornata:

Domenica 8 ottobre

Torres – Lucchese 2 – 0

Virtus Entella – Olbia 3 – 1

Pineto – Pontedera 4 – 1

Spal – Pescara 1 – 2

Ancona – Vis Pesaro 3 – 3

Rimini – Recanatese 2 – 3

Sestri Levante – Juventus Next Gen 0 – 0

Lunedì 9 ottobre

Arezzo – Cesena 0 – 2

Fermana – Perugia 0 – 2

Gubbio – Carrarese 2 – 0

La classifica aggiornata:

21 Torres

18 Cesena

16 Pescara*

13 Carrarese*

13 Perugia

12 Gubbio

11 Lucchese*

10 Recanatese

8 Ancona

8 Olbia

8 Arezzo

8 Pineto*

7 Juventus Next Gen

6 Pontedera

6 Spal*

5 Fermana

5 Vis Pesaro

5 Virtus Entella

4 Sestri Levante

4 Rimini

* una partita in meno