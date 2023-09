Calcio, Serie C Girone B: i risultati della quinta giornata

Serie C

Serie C Girone B

Con i due posticipi domenicali e in attesa della gara tra Pineto e Pescara, che si giocherà il prossimo 11 ottobre, e del recupero di Spal – Lucchese, gara sospesa per pioggia, si chiude il quadro della quinta giornata di campionato con la Torres che prova la prima fuga della stagione, proprio aspettando la partita del Pescara, unica squadra che può rimanere vicina ai sardi (attualmente a più 5 sulle seconde, ma con una partita in più rispetto agli abruzzesi).

Questi i risultati:

Pontedera – Recanatese 2 – 2

Spal – Lucchese 1 – 2 (sospesa per pioggia)

Virtus Entella – Arezzo 1 – 2

Ancona – Juventus Next Gen 1 – 2

Fermana – Cesena 0 – 4

Gubbio – Vis Pesaro 1 – 0

Rimini – Perugia 2 – 2

Olbia – Carrarese 0 – 0 (giocata ieri)

Sestri Levante – Torres 0 – 1 (giocata ieri)

Pineto – Pescara (mercoledì 11 ottobre ore 20.45)

La classifica aggiornata:

15 Torres

10 Pescara*

10 Carrarese

9 Cesena

9 Gubbio

8 Lucchese*

8 Olbia

7 Perugia

7 Arezzo

6 Spal*

5 Pineto*

5 Pontedera

4 Fermana

4 Ancona

4 Recanatese

4 Rimini

3 Vis Pesaro

3 Sestri Levante

3 Juventus Next Gen

2 Virtus Entella

* una partita in meno