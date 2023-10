Calcio, Serie C Girone B, Gubbio: Bulevardi sigla il gol vittoria

Serie C

Il Gubbio ottiene un importante successo casalingo nel match del Barbetti contro l'Olbia: un gol di Bulevardi al 72', subentrato a Mercati dieci minuti prima, regala la vittoria ai ragazzi di Mister Braglia in una partita che poteva riservare molte insidie e che, infatti, si è rivelata piuttosto intricata.

Questo successo consente al Gubbio di arrivare a quota 15 punti in classifica, in pienza zona playoff e con la graduatoria che si mantiene abbastanza corta, soprattutto in seguito ai due pareggi consecutivi della capolista Torres.

Questo il quadro completo della nona giornata:

Domenica 22 ottobre

Fermana – Virtus Entella 0 – 2

Juventus Next Gen – Perugia 0 – 2

Torres – Pontedera 0 – 0

Gubbio – Olbia 1 – 0

Lucchese – Pescara (ore 18.30)

Pineto – Cesena (ore 18.30)

Rimini – Ancona (ore 18.30)

Vis Pesaro – Recanatese (ore 18.30)

Lunedì 23 ottobre

Sestri Levante – Carrarese (ore 20.30)

Arezzo – Spal (ore 20.45)