Calcio, Serie C Girone B: i risultati della domenica

Continua la corsa della Torres in vetta alla classifica: i sardi, infatti, vincono anche il match interno contro la Lucchese e viaggiano ad altissimo ritmo in campionato, bene anche il Pescara di Zeman che vince in casa della Spal per 2 a 1. Domani sera il Gubbio ospita la Carrarese ed il Perugia è impegnato sul campo della Fermana.

Questo il quadro completo della settima giornata:

Domenica 8 ottobre

Torres – Lucchese 2 – 0

Virtus Entella – Olbia 3 – 1

Pineto – Pontedera 4 – 1

Spal – Pescara 1 – 2

Ancona – Vis Pesaro 3 – 3

Rimini – Recanatese 2 – 3

Sestri Levante – Juventus Next Gen 0 – 0

Lunedì 9 ottobre ore 20.45

Arezzo – Cesena

Fermana – Perugia

Gubbio – Carrarese