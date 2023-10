Calcio, Serie C Girone B: il programma dell'ottava giornata

Il Gubbio è impegnato domenica nel match in casa della Virtus Entella, squadra ostica nonostante abbia appena 5 punti in classifica, ben 7 in meno rispetto ai rossoblu. Sfida difficile per il Perugia in casa contro la capolista Torres sempre domenica.

Questo il quadro completo dell'ottava giornata:

Sabato 14 ottobre

Lucchese – Juventus Next Gen (rinviata)

Domenica 15 ottobre

Olbia – Pineto (ore 14)

Perugia – Torres (ore 14)

Virtus Entella – Gubbio (ore 14)

Carrarese – Ancona (ore 16.15)

Recanatese – Arezzo (ore 16.15)

Cesena – Sestri Levante (ore 18.30)

Spal – Fermana (ore 18.30)

Lunedì 16 ottobre ore 20.45

Pescara – Vis Pesaro

Pontedera – Rimini