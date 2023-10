Calcio, Serie C Girone B, Gubbio: domenica arriva l'Olbia

Serie C

Serie C Girone B

Il Gubbio di Mister Braglia ha ottenuto sin qui 12 punti in 8 partite, stazionando in zona playoff, con un bottino di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Nella gara di domenica al “Barbetti”, tuttavia, i rossoblu ospitano l'Olbia, squadra che ha una partita in meno e 8 punti in classifica, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, caratterizzata da una certa sterilità offensiva (appena 5 gol segnati) e una difesa che paradossalmente, nonostante le tre sconfitte subìte sin qui, non concede tante occasioni agli avversari.

Una partita, insomma, da non prendere sotto gamba e che impone agli eugubini di sfruttare al massimo le opportunità che si presenteranno in fase offensiva.

Questo il quadro completo della nona giornata:

Domenica 22 ottobre ore 18.30

Fermana – Virtus Entella (ore 14)

Juventus Next Gen – Perugia (ore 14)

Torres – Pontedera (ore 14)

Gubbio – Olbia (ore 16.15)

Lucchese – Pescara

Pineto – Cesena

Rimini – Ancona

Vis Pesaro – Recanatese

Lunedì 23 ottobre

Sestri Levante – Carrarese (ore 20.30)

Arezzo – Spal (ore 20.45)