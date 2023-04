Calcio, Serie C Girone B: prossimo turno

La trentottesima e ultima giornata di Serie C Girone B, in programma domenica 23 aprile, vede il Gubbio impegnato in casa del Pontedera, squadra difficile da affrontare, soprattutto in trasferta, attualmente appena un punto sotto i rossoblu.

La squadra di Mister Piero Braglia vuole concludere la regular season con un successo e la speranza di conquistare il quarto posto perso nell’ultimo turno in seguito al pareggio interno con la Torres, ma per raggiungerlo è necessario che la Carrarese perda la trasferta in casa della Vis Pesaro.

Questo il programma completo della giornata 38, in campo sabato 15 aprile ore 14.30:

Alessandria – Cesena

Lucchese – Olbia

Pontedera – Gubbio

Recanatese – Ancona

Reggiana – Imolese

Rimini – Aquila Montevarchi

San Donato – Fiorenzuola

Siena – Virtus Entella

Torres – Fermana

Vis Pesaro – Carrarese