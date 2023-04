Calcio, Serie C Girone B: pari del Gubbio con la Torres

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Gubbio

Una bella partita quella tra Gubbio e Torres al Barbetti: gli ospiti la recuperano due volte, infatti, il vantaggio iniziale di Di Stefano, in gol al secondo minuto di gioco, viene pareggiato all’undicesimo da Diakitè, prima del nuovo vantaggio, firmato ancora una volta dall’attaccante eugubino, autore di una bella doppietta, al minuto diciannove, pareggiato solo nel recupero di fine partita dal nuovo entrato Lisai.

Il 2 a 2 finale racconta una gara molto vivace nel primo tempo e più tattica nella ripresa, anche in considerazione dell’inferiorità numerica della Torres a causa dell’espulsione di Carminati al 32’ della prima frazione di gioco, che ha visto gli ospiti più attendisti e coperti nel secondo tempo, prima di colpire proprio nei minuti conclusivi.

Nel frattempo, la vittoria della Carrarese per 2 a 1 contro la Lucchese, condanna la squadra di Braglia a perdere una posizione in classifica in favore dei toscani, scendendo al quinto posto a meno due punti dalla quarta piazza.

Il tabellino:

Gubbio (3-4-3): Greco; Portanova, Signorini (62’ Redolfi), Bonini; Morelli (53’ Corsinelli), Bulevardi (76’ Vitale), Rosaia, Nicolao; Arena, Di Stefano (54’ Spina), Vazquez (77’ Arras). A disposizione: Di Gennaro, Semeraro, Tazzer. Allenatore: Braglia.

Torres (4-4-2): Garau; Fabriani, Carminati, Dametto, Liviero; Saporiti (81’ Lisai), Urso, Masala (70’ Lora), Ruocco; Scotto (36’ Heinz), Diakite. A disposizione: Antonelli, Bonavolontà, Campagna, Carboni, Gianola, Girgi, Omoregbe, Scappini, Tesio. Allenatore: Greco.

Arbitro: Maria Marotta di Sapri (Spagnolo-Sicurello)

Reti: 2’ e 19’ Di Stefano (G), 11’ Diakite (T), 91’ Lisai (T)

Questi i risultati della trentasettesima giornata:

Ancona – Rimini 3 – 0

Montevarchi – Alessandria 1 – 2

Carrarese – Lucchese 2 – 1

Cesena – Vis Pesaro 2 – 0

Fermana – Pontedera 0 – 4

Fiorenzuola – Siena 1 – 1

Gubbio – Torres 2 – 2

Imolese – San Donato 3 – 1

Olbia – Reggiana 1 – 2

Virtus Entella – Recanatese 1 – 1