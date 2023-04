Calcio, Serie C Girone B: pari del Gubbio anche a Pontedera

La regular season del Gubbio termina con un ottimo quinto posto finale, con i playoff che riscalderanno la primavera dei tifosi rossoblu, a partire dalla sfida al Rimini.

L’ultima giornata di campionato gli umbri la pareggiano in casa del Pontedera: al vantaggio di Arena al minuto 27 su calcio di rigore conquistato dallo stesso attaccante eugubino, risponde Guidi per i padroni di casa sette minuti più tardi. Tante ammonizioni, soprattutto per i toscani, e punteggio che conferma la classifica di entrambe (quinto il Gubbio a 61 punti, sesto il Pontedera a 60 punti).

Nel frattempo, la Carrarese perde la trasferta in casa della Vis Pesaro, unico ‘rammarico’ per la squadra di Piero Braglia che, in caso di successo, avrebbe conquistato il quarto posto solitario. Sarà sfida al Rimini, invece, per il Gubbio nei playoff.

Il tabellino:

Pontedera (3-4-1-2): Siano; Marcandalli, Martinelli (82' Espeche), Shiba; Somma, Ladinetti, Guidi (69' Izzillo), Gonçalves; Nicastro (69' Cioffi); Ianesi (62' Peli), Mutton. A disp.: Stancampiano, Vivoli, Bonfanti, Markosian, Di Bella, De Ioannon, Perretta, Benedetti, Catanese, Sosa, Tripoli. All.: Max Canzi.

Gubbio (3-4-3): Greco; Portanova, Signorini, Bonini; Morelli (63' Corsinelli), Bontà (71' Bulevardi), Rosaia, Semeraro (71' Spina); Arena, Vázquez, Di Stefano (71' Nicolao). A disp.: Di Gennaro, Redolfi, Dutu, Vitale, Toscano, Buzzi, De Luca. All.: Piero Braglia.

Arbitro: Domenico Mirabella della sezione di Napoli (Piatti-Laghezza)

Reti: 27’ Arena (G) rig., 34’ Guidi (P)

Questi i risultati della trentottesima giornata:

Alessandria – Cesena 0 – 1

Lucchese – Olbia 2 – 0

Pontedera – Gubbio 1 – 1

Recanatese – Ancona 4 – 0

Reggiana – Imolese 2 – 2

Rimini – Aquila Montevarchi 1 – 1

San Donato – Fiorenzuola 1 – 0

Siena – Virtus Entella 1 – 2

Torres – Fermana 1 – 1

Vis Pesaro – Carrarese 1 – 0