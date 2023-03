Calcio Femminile, Serie C: Orvieto a caccia di punti contro il Centro Storico Lebowski

Serie C femminile

Il ventunesimo turno del campionato di Serie C Girone B vede l'Orvieto ospitare domenica 19 marzo alle ore 14.30 presso l'impianto sportivo "Federico Mosconi" di Sferracavallo il Centro Storico Lebowski, squadra che occupa il dodicesimo posto in classifica e che ha 8 punti in più rispetto alle umbre.

La squadra di Mister Riccardo Pettinelli ha la possibilità di regalarsi un successo davanti al proprio pubblico che la porterebbe avanti di tre lunghezze rispetto alla fiorentina Rinascita Doccia, lasciando quest'ultima da sola al penultimo posto in graduatoria.

Questo il programma completo della ventunesima giornata del Girone B di Serie C femminile:

Rinascita Doccia - Meran Women 1 - 4 (giocata il 5 marzo);

Venezia - Vicenza 2 - 3 (giocata il 15 marzo);

19 marzo ore 14.30:

Orvieto - C.S. Lebowski;

Padova - Triestina;

Sambenedettese - Portogruaro;

Villorba - Venezia Calcio 1985;

Lumezzane - Jesina (ore 15.30);

5 aprile ore 18.30:

Riccione - Bologna.