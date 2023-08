Calcio Femminile, Serie C Girone B: il Perugia Women al lavoro

Serie C femminile

Serie C femminile Girone B

Accompagnato dal caldo infernale che sta avvolgendo il Belpaese, il Perugia Women inizia la preparazione precampionato: inserita nel girone B del campionato di Serie C, la squadra biancorossa è attesa da una stagione lunga e impegnativa con l'obiettivo di raggiungere la salvezza, partendo dall'esordio casalingo del 10 settembre contro una delle migliori squadre della scorsa stagione, la Meran Women.

Questa la nota del club (fonte Sito Web AC Perugia Calcio): “Dopo prima squadra e Primavera che hanno ripreso la preparazione è giunto il momento anche della squadra femminile dell’AC Perugia Calcio ripartire con la nuova stagione che la vedrà affrontare il campionato di Serie C Girone B.

Sono 25 le ragazze che hanno iniziato a sudare sul campo sintetico del centro sportivo 'Paolo Rossi' in un clima sereno e pieno di entusiasmo ma con la consapevolezza di migliorarsi e crescere, sia singolarmente che come gruppo-squadra.

Il progetto femminile biancorosso non si ferma però soltanto alla prima squadra. A breve riprenderanno a correre anche le formazioni agonistiche Under 17 e Under 15 che si confronteranno con altre compagini del Centro Italia ma anche tutte le squadre della Scuola Calcio a partire dall’Under 12 fino all’Under 10”.