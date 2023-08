Calcio Femminile, Serie C Girone B: il calendario

Serie C femminile

Serie C femminile Girone B

Dopo i calendari della Serie A e della Serie B, è il turno della Serie C: si parte il 10 settembre, mentre l'ultima giornata è in programma il 2 giugno, salvo playoff e playout.

Il Perugia Women, che torna a giocare il campionato di Serie C dopo aver disputato e vinto l'ultima stagione in Eccellenza, esordirà in casa contro la Meran Women, chiudendo, invece, contro la Spal sempre sul sintetico del Pian di Massiano.

Questo il calendario delle biancorosse:

Giornata 1, Perugia – Meran

Giornata 2, Venezia – Perugia

Giornata 3, Perugia – Triestina

Giornata 4, Condor Treviso – Perugia

Giornata 5, Jesina – Perugia

Giornata 6, Perugia – Chieti

Giornata 7, Venezia 1985 – Perugia

Giornata 8, Perugia – Padova

Giornata 9, Sudtirol – Perugia

Giornata 10, Perugia – Riccione

Giornata 11, L'Aquila – Perugia

Giornata 12, Perugia – Villorba

Giornata 13, Trento – Perugia

Giornata 14, Perugia – Vicenza

Giornata 15, Spal – Perugia

Giornata 16, Meran – Perugia

Giornata 17, Perugia – Venezia

Giornata 18, Triestina – Perugia

Giornata 19, Perugia – Condor Treviso

Giornata 20, Perugia – Jesina

Giornata 21, Chieti – Perugia

Giornata 22, Perugia – Venezia 1985

Giornata 23, Padova – Perugia

Giornata 24, Perugia – Sudtirol

Giornata 25, Riccione – Perugia

Giornata 26, Perugia – L'Aquila

Giornata 27, Villorba – Perugia

Giornata 28, Perugia – Trento

Giornata 29, Vicenza – Perugia

Giornata 30, Perugia – Spal