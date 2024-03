Calcio serie C, Virtus Entella - Perugia: la diretta della partita

Partiti

Le formazioni ufficiali

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): De Lucia; Manzi, Bonini, Portanova; Garattoni, Corbari, Petermann, Lipani, Zappella; Giovannini, Montevago. A disp. Paroni, Siaulys, Muller Cecchini, Granata, Vianni, Valori, Siatounis, Sadiki, Di Mario, Embalo, Ghio, Parodi, Santini. All. Gallo

PERUGIA (3-4-1-2): Adamonis; Mezzoni, Angella, Souarè; Paz, Agosti, Torrasi, Lisi; Kouan; Sylla, Seghetti. A disp. Abibi, Viti, Cancellieri, Bozzolan, Giunti, Agosti, Bezziccheri, Cudrig, Polizzi, Ricci, Matos, Vazquez. All. Formisano

Spazio dunque a forze fresche nello schieramento dei biancorossi: Angella ritrova il suo posto al centro della difesa, mentre a centrocampo tornano Paz e Lisi sulle fasce e al centro Agosti prende nuovamente il posto di Iannoni, che parte dunque dalla panchina. Kouan gioca sulla trequarti alle spalle di Sylla e Seghetti. L'Entella conferma le intenzioni della vigilia, ovvero il 3-5-2: Giovannini e Montevago formano il tandem offensivo, mentre Parodi e Santini non figurano nell'undici titolare ma sono pronti a subentrare.

Missione sorpasso

Il tour de force di inizio marzo è arrivato solo alla tappa intermedia. Il Perugia non ha nemmeno avuto il tempo di festeggiare che è chiamato a scendere nuovamente in campo per il turno infrasettimanale, l'ultimo della stagione. Naturalmente playoff esclusi. Il chiaro intento degli uomini di Alessandro Vittorio Formisano è quello di conquistare il terzo posto, attualmente occupato dalla Carrarese, distante un punto ma che ospiterà il Cesena, lanciatissimo verso la serie B diretta. Il turno sulla carta è favorevole ai biancorossi, che però dovranno fronteggiare la voglia di rivalsa della Virtus Entella, sconfitta nettamente sul campo della capolista e che deve allontanare ogni possibilità di terminare in cattive acque.

I padroni di casa dell'ex tecnico della Ternana Fabio Gallo recuperano in extremis Claudio Santini e Luca Parodi e dovrebbero optare per il 3-5-2, con Giovannini e Montevago di punta.

Formisano, che recupera Matteo Polizzi e lascia a casa per precauzione Noah Lewis, appare intenzionato a ricorrere a forze fresche come Angella, Paz, Lisi, Kouan e Seghetti, alcuni dei quali nemmeno entrati contro la Recanatese.

