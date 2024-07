Calcio serie C, il Perugia convoca 33 giocatori per il ritiro

Meno due all'inizio della nuova stagione e il Perugia rende noti i giocatori convocati. In tutto saranno 33 coloro i quali saranno chiamati a presentarsi domenica pomeriggio alle 16 presso la sede sociale per il ritrovo ed i primi allenamenti sul campo per poi partire per il ritiro previsto dal 20 al 30 giugno a Bagno di Romagna.

Nella lista figurano i giocatori sotto contratto, compresi quelli sul piede di partenza come Edoardo Iannoni, vicino a chiudere con la Lazio, Stipe Vulikic (su di lui Spezia e Cesena) ed Alessandro Seghetti (anche se quest'ultimo potrebbe restare ancora un'altra stagione comunque vada a finire).

Presente l'unico volto nuovo anche se non ancora ufficializzato per motivi burocratici, ovvero l'attaccante Luca Bacchin, pescato in serie D dal Chieri ed alla prima esperienza nei professionisti.

La lista completa

PORTIERI: Moro, Yimga, Romagnoli

DIFENSORI: Angella, Dell’Orco, Lewis, Vulikic, Viti, Morichelli, Souare, Cancellieri, Cottini, Rondolini, Falasca

CENTROCAMPISTI: Bartolomei, Iannoni, Torrasi, Lisi, Giunti, Agosti, Lickunas, Ambrogi, Patrignani

ATTACCANTI: Matos, Seghetti, Vazquez, Sylla, Ricci, Bacchin, Polizzi, Ronchi, Papa, Barberini