Calcio serie C, Cesena - Perugia: la diretta della partita

31' i padroni di casa sfiorano il raddoppio con Saber che servito da Berti apre il piattone mandando di poco oltre la traversa

18' Cesena in vantaggio: su azione d'angolo stacco perfetto di Prestia e gol

15' il Perugia, in pressione alta, recupera palla con Sylla che serve Bartolomei il quale batte dal limite leggermente a lato

8' ci prova Agosti dalla lunga distanza, blocca Klinsmann senza grosse difficoltà

Partiti

Le formazioni ufficiali

CESENA (3-4-2-1): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Pieraccini; Adamo, Saber, De Rose, Donnarumma; Berti, Kargbo; Corazza. A disp. Siano, Pisseri, Pitti, Coccolo, Piacentini, Silvestri, Pierozzi, David, Varone, Francesconi, Chiarello, Nannelli, Shpendi, Ogunseye, Giovannini. All. Toscano

PERUGIA (3-5-1-1): Adamonis; Souaré, Angella, Dell’Orco; Cudrig, Kouan, Bartolomei, Giunti, Cancellieri; Agosti; Sylla. A disp. Abibi, Yimga, Viti, Lickunas, Bozzolan, Bezziccheri, Polizzi, Ricci, Matos, Vazquez. All. Formisano

Formisano non manca anche questa volta di sorprendere: nella mediana a cinque da lui disegnata c'è Giunti, che fa il suo debutto da titolare. Agosti gioca alle spalle di Sylla. Toscano tiene fede alle previsioni della vigilia con l'impiego di due trequartisti, ovvero Berti e Kargbo, che assistono Corazza.

Non una gita turistica

Per il Perugia arriva il giorno dell'ultima fatica in regular season. Angella e compagni saranno di scena al Manuzzi contro un Cesena che da alcune settimane ha già guadagnato il pass per la serie B.

Il match non sembra particolarmente influente ai fini di classifica, ma per i biancorossi c'è ancora una possibilità per piazzarsi migliori quarti e di certo non scenderanno in campo per fare i turisti. I romagnoli dal canto loro non regaleranno nulla per fare felici i quasi diecimila spettatori che affolleranno lo stadio per festeggiare il trionfo.

Toscano recupera Cristian Shpendi, che però potrebbe partire dalla panchina e dovrebbe schierare due trequartisti dietro Corazza, vale a dire Berti e Kargbo.

Formisano lascia a casa i diffidati ad eccezzione di Damiano Cancellieri, oltre che gli acciaccati, e potrebbe optare anche lui per due giocatori sulla trequarti, ovvero Matos e Lisi, alle spalle di Sylla.

Perugia Today garantirà la diretta in tempo reale dell'incontro a partire dalle ore 20 e a seguire commenti ed interviste nel dopo partita.

Le probabili formazioni

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Ciofi, Prestia, Pieraccini; Adamo, Francesconi, De Rose, Donnarumma; Berti, Kargbo; Corazza. A disp. Siano, Klinsmann, Pitti, Coccolo, Piacentini, Silvestri, Pierozzi, David, Varone, Saber, Chiarello, Nannelli, Shpendi, Ogunseye, Giovannini. All. Toscano

PERUGIA (3-4-2-1): Adamonis; Souarè, Angella, Dell'Orco; Cudrig, Agosti, Bartololei, Bozzolan; Matos, Lisi; Sylla. A disp.: Abibi, Yimga, Viti, Lickunas, Cancellieri, Giunti, Bezziccheri, Polizzi, Ricci, Vazquez. All. Formisano