Calcio serie C, la Carrarese vince i playoff e vola in serie B

Aveva impressionato tutti per solidità e organizzazione di gioco ed è riuscita, dopo ben 76 anni di attesa, a portare a termine la missione.

La Carrarese, al termine della doppia finale playoff di serie C, ha conquistato il pass per la serie B: decisiva la vittoria contro il Vicenza allo stadio dei Marmi (all'andata in Veneto era finita 0-0) grazie al gol di Finotto dopo soli 6' di gioco, più volte castigatore del Grifo in questa stagione.

Gli apuani, dopo un avvio non particolarmente esaltante, hanno trovato la quadra definitiva con l'avvento in panchina di Antonio Calabro, subentrato ad Alessandro Dal Canto lo scorso 17 gennaio.

Da lì è stato un continuo crescendo di prestazioni (a parte alcune rare battute d'arresto, ad esempio Recanati), fino al terzo posto finale che è valsa la qualificazione diretta alla fasi nazionali dei playoff. A cadere sotto i colpi dei gialloblù sono stati Perugia, Juventus Next Gen, Benevento ed appunto Vicenza.